شكرا لقرائتكم خبر عن هل بدأت الحرب التجارية تهدأ؟ صعود الأسهم الأمريكية يعيد الأمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أسواق الأسهم الأمريكية على مكاسب ملحوظة يوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على احتمال تهدئة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وعودة التفاؤل إلى المستثمرين بشكل نسبي، وفق ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأميركية.

إشارات تهدئة من الإدارة الأمريكية

بدأت الأسواق تعاملات اليوم على ارتفاع، لكن الزخم تسارع بعد تقارير صحفية تناولت تصريحات أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال لقاء مغلق مع مستثمرين في واشنطن، قال فيها: "أتوقع تهدئة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين". وأضاف: "لا أحد يعتقد أن الوضع الراهن قابل للاستمرار".

ورغم تحفظ السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت عن تأكيد التصريحات، إلا أنها أشارت إلى أن الإدارة تعمل بجد على التوصل إلى اتفاق تجاري محتمل مع الصين.

تعويض خسائر الأيام السابقة

جاء هذا الانتعاش بعد يومين من التراجع الحاد في الأسواق، إذ خسرت المؤشرات الرئيسية الثلاثة نحو 2.5% يوم الاثنين بسبب تصاعد التوترات التجارية وهجمات ترامب على الاحتياطي الفيدرالي.

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هدوء من جانب ترامب

كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم بعد أن صرح ترامب بأنه "لا ينوي إقالة" رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما هدأ مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي.

قفزت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 1.4%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب 1.9%، في مؤشر على عودة الثقة جزئيًا إلى السوق.

رسائل مزدوجة بشأن الفائدة والرسوم

قال ترامب من المكتب البيضاوي: "لم أقصد أبدًا إقالة باول، لكنني أتمنى لو كان أكثر جرأة في خفض أسعار الفائدة". وقد ساهم هذا التراجع في نبرة الرئيس تجاه باول في تهدئة الأسواق المضطربة.

في سياق متصل، أشار ترامب إلى أن الرسوم الجمركية على الصين "ستنخفض بشكل كبير"، بينما وصفها بيسنت بأنها "غير مستدامة"، ما فتح الباب أمام آمال التوصل إلى تسوية تجارية قريبة.

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إيجابية من الجبهات الأخرى

أضاف نائب الرئيس جي دي فانس أن المحادثات مع الهند أحرزت تقدمًا، في إشارة إلى احتمال التوسع في تهدئة النزاعات التجارية.

نتائج تسلا وارتفاع أسهمها رغم خيبة التوقعات

بعد إغلاق السوق، أعلنت تسلا عن أرباح فصلية جاءت دون توقعات وول ستريت، لكن أسهمها ارتفعت بعد إعلان إيلون ماسك عزمه تقليص انشغاله بالإدارة الحكومية والتركيز على الشركة.

النفط ينتعش بدوره

ذكرت شبكة "بلومبرج" أن أسعار النفط ارتفعت هي الأخرى بعد تصريحات ترامب بشأن باول، إذ تجاوز خام غرب تكساس الوسيط مستوى 64 دولارا للبرميل، مستفيدًا من تراجع حدة القلق في الأسواق، إلى جانب تقارير عن انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية.