شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: نعمل على بيئة استثمار جاذبة وتنظيم يعزز الشفافية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال وزير المالية محمد الجدعان: إن السعودية تسعى إلى توفير إطار تنظيمي فعال في البيئة الاستثمارية بالسعودية، يعزز الشفافية، إلى جانب بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين، وتنسيق بين كافة الوزارات لتعزيز الشراكات.
وشارك وزير المالية محمد الجدعان أمس الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية.
وجاء ذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2025م، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال الاجتماع، أشار الجدعان إلى أن رؤية السعودية 2030 تهدف إلى إحداث تحول في اقتصاد المملكة.
وأضاف الجدعان أن من أولويات السعودية وضع أطر واضحة وحوكمة فعّالة من شأنها أن تعزز التكامل مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات الرؤية.
وشارك وزير المالية محمد الجدعان أمس الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية.
وجاء ذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2025م، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال الاجتماع، أشار الجدعان إلى أن رؤية السعودية 2030 تهدف إلى إحداث تحول في اقتصاد المملكة.
وأضاف الجدعان أن من أولويات السعودية وضع أطر واضحة وحوكمة فعّالة من شأنها أن تعزز التكامل مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات الرؤية.