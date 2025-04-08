السعودية | جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على مِنح التميُّز لطالبات الدراسات العليا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بدء التقديم على “مِنح التميُّز” لطالبات الدراسات العليا، للبرامج المحلية التي تقدمها الجامعة، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي1447هـ، ويستمر التقديم حتى يوم السبت 12 أبريل الجاري.

ويُعنى برنامج مِنح التميُّز باستقطاب الطالبات المتميِّزات من حملة الشهادات الجامعية؛ لتمكينهن من مواصلة الدراسات العليا محليًا، وتحقيق مسيرة تعليمية متكاملة ومميَّزة في الجامعة.

وتشمل مِنح التميُّز (مِنحة كُليّة، ومِنحة جزئية)، حيث يمكن التقديم عليها بعد صدور إشعار القبول على البرنامج الذي تقدَّمت عليه الطالبة في موقع عمادة الدراسات العليا عبر بوابة القبول، حيث تأتي مِنح التميُّز ضمن إسهامات عمادة الدراسات العليا في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025 من خلال إعداد كفاءات منافسة، ودعم دراسات وأبحاث المرأة، بما ينعكس أثره في مسيرة التنمية الوطنية، وفي مخرجات الاقتصاد المعرفي محليًا وعالميًا.

وأوضحت العمادة أنه سيعاود فتح باب التقديم على مِنح التميُّز للفترة الثانية اعتبارًا من يوم الأحد 29 يونيو القادم، وسيستمر حتى يوم السبت 5 يوليو القادم، وسيتم الإعلان عن نتائج القبول لمِنح التميُّز يوم الاثنين 14 يوليو القادم .

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