الامارات | الصراع على المقعد «الثالث» الآسيوي يشتعل بين 5 أندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات شباب الأهلي على بُعد سبع نقاط من التتويج رسمياً بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد أن حقق فوزاً كبيراً وعريضاً على ضيفه خورفكان برباعية نظيفة، ضمن الجولة 22، محافظاً على فارق النقاط الـ11، التي تفصله بشكل مؤقت، عن الشارقة الذي حقق بدوره فوزاً كبيراً وعريضاً على عجمان بالنتيجة ذاتها، بينما اشتد الصراع على المركز الثالث في الدوري المؤهل إلى دوري أبطال آسيا «النخبة» بين خمسة أندية، هي: الوصل والوحدة والعين، والنصر والجزيرة، مع إمكانية أن يلتحق بها خورفكان للمرة الأولى في تاريخه.

وأصبح بإمكان الإمارات الظهور في بطولة «النخبة» الآسيوية بثلاثة مقاعد كتأهل مباشر بعد بلوغ الشارقة نهائي «آسيا-2»، هذا إضافة إلى مقعد رابع في بطولة «آسيا-2».

يذكر أن فريقي شباب الأهلي والشارقة ضمنا اللعب في بطولة آسيا للنخبة في الموسم المقبل، بعد أن حجزا مقعديهما في نهائي كأس رئيس الدولة، وتفردا في صراع المركزين الأول والثاني في الدوري.

وتنص لوائح اتحاد كرة القدم الإماراتي المحلية على مشاركة بطل الدوري وبطل كأس رئيس الدولة في بطولة آسيا للنخبة مباشرة، على أن يخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث الملحق الآسيوي.

ويحتاج شباب الأهلي إلى الفوز في مباراتين، والتعادل في أخرى، من أصل خمس مباريات متبقية له لحسم اللقب رسمياً، من دون النظر في ما لو فاز الشارقة بالمباريات الست التي تنتظره في المسابقة حتى الآن.

في وقت ازداد الصراع على المركز الثالث والمؤهل بدوره إلى دوري أبطال آسيا على وقع التعادل الإيجابي، 1-1، الذي خرج به الوحدة أمام العروبة ليتراجع إلى المركز الرابع، بعدما فاز الوصل خارج دياره على البطائح 3-1، ليُتابع فهود زعبيل تقدمهم بنجاح بعدما رفعوا رصيدهم إلى 37 نقطة، وهو رصيد الوحدة نفسه.

كما أحيا العين آماله هو الآخر في المنافسة على المركز الثالث بفوزه المستحق خارج قواعده على بني ياس بثلاثة أهداف دون رد، رافعاً رصيده إلى 36 نقطة.

وواصل النصر سلسلة نتائجه الإيجابية، وحقق فوزه الثاني توالياً خارج ملعبه على دبا الحصن بهدف دون رد، ليرتقي إلى المركز السادس، برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن المركز الثالث.

وابتعد الجزيرة خطوة أخرى عن صراع المنافسة عن المركز المؤهل لدوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام كلباء، 1-2، ليواصل بذلك سلسلة نتائجه السلبية في الدوري، بمرور خمس مباريات دون أن يُحقق فيها أي انتصار وتجمد رصيده عنده 31 نقطة، في المركز السابع، ومازالت له مباراة مؤجلة أمام الشارقة ستقام الأحد المقبل.

وأجهضت خسارة خورفكان من شباب الأهلي، جهود المدرب الوطني، عبدالمجيد النمر، بالوجود في الأماكن القريبة من المركز الثالث، ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 31 نقطة، بعدما توقفت سلسلة النتائج الإيجابية لفريقه عند ست مباريات متتالية.

وكتبت الجولة الـ22 السطر الأخير في مسيرة «العروبة» بدوري أدنوك للمحترفين ليهبط بشكل رسمي إلى مصاف أندية الهواة، في وقت ازداد موقف دبا الحصن تعقيداً، بعدما تلقى خسارة قاسية من النصر في الوقت الأخير من عمر المباراة، ليتجمد رصيده عند 16 نقطة.

ولايزال البطائح في دائرة الخطر بخسارته من الوصل، ليظل عند 21 نقطة، ويسبقه بنقطة واحدة بني ياس، الذي توالت سلسلة نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، فيما أصبح كلباء بحاجة إلى ثلاث نقاط فقط ليُحافظ على مكانه رسمياً في المحترفين، بعد أن رفع رصيده إلى 25 نقطة.

. تنافُس كبير بين الوصل والوحدة والعين والنصر والجزيرة.. وخورفكان يقترب من حدث تاريخي.