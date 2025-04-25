الامارات | الشنقيطي: جمهور شباب الأهلي واعٍ.. واللاعبون على قدر المسؤولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، طلال الشنقيطي، أن «فرسان دبي» نجح في تحقيق ثلاث نقاط مهمة، بعد الفوز على فريق خورفكان ببطولة الدوري، مشيراً إلى أن اللاعبين على قدر المسؤولية، والفريق يمضي في الاتجاه الصحيح.

ونجح فريق شباب الأهلي في اقتناص ثلاث نقاط ثمينة، بفوز كبير على خورفكان برباعية نظيفة، أول من أمس، في الجولة الـ22 من دوري أدنوك للمحترفين، ليصل إلى النقطة 55 في صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة عن فريق الشارقة الوصيف، بينما توقف رصيد خورفكان عند رصيد 31.

وقال الشنقيطي لـ«الإمارات اليوم»: «الفارق المريح في النقاط يساعد الفريق في الفترة المقبلة، وشباب الأهلي فريق محترف يمضي في الطريق الصحيح».

وعن الخسارة أمام الجزيرة في نهائي كأس الرابطة، قال: «الخسارة واردة، وكل فِرَق العالم تخسر، جمهور شباب الأهلي واعٍ، وبالتأكيد هناك ملاحظات عند بعض الجماهير تؤخذ في الاعتبار، ونعد الجمهور بتقديم الأفضل في الفترة المقبلة».

وأضاف: «بعد خسارة نهائي كأس الرابطة، نجح الفريق في العودة والتركيز وتحقيق فوز مهم على خورفكان في الدوري، ولدينا مباراة مهمة بعد ثلاثة أيام في الدوري أمام الوحدة، وسيقوم الجهاز الفني بالإعداد لهذه المباراة التي قد تقرب الفريق كثيراً من لقب الدوري».

وأضاف: «الحديث عن حسم الدوري أمر غير صحيح، لايزال هناك 15 نقطة داخل الملعب، والمباريات المقبلة صعبة، ويجب العمل بجدية من أجل تحقيق اللقب، وألّا يفرط الفريق في أي نقطة، شباب الأهلي فريق كبير، ويلعب كل مباراة على حدة وبتفكير مختلف».

النمر: خورفكان تأثر بالطرد والإصابة

أكد مدرب فريق خورفكان، عبدالمجيد النمر، أن فريقه تأثر بحالة الطرد المدافع، محمد علي شاكر، في الدقيقة 18 أمام شباب الأهلي، بجانب إصابة المهاجم الوحيد طارق تيسودالي.

وأوضح أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة، وكان هدفهم الفوز لولا الظروف التي حدثت في المباراة.

وحقق المدرب المواطن، عبدالمجيد النمر، أرقاماً تاريخية مع خورفكان هذا الموسم، بعدما تسلم الفريق وكان قريباً من خطر الهبوط، لكنه نجح في استعادة التوازن وتحقيق عدد نقاط تاريخي للمرة ال

أولى بالوصول إلى النقطة 31، والمركز الثامن في جدول الترتيب.

وعن الدور الكبير الذي قام به مع الفريق، قال النمر لـ«الإمارات اليوم»: «لم أفعل شيئاً بمفردي، قدمنا ما علينا، وكان هناك تجاوب كبير من اللاعبين، والجهاز الفني بالكامل ساعدني كثيراً، وهناك تعاون كبير بيننا، وفي النهاية يبقى العمل الجاد ومحاولة مساعدة الفريق هما أساس النجاح، وتبقى أمامنا أربع مباريات، ونبحث عن تحقيق نتائج إيجابية في جميع المباريات من أجل التقدم خطوة جديدة في جدول الترتيب».

وتابع: «خضنا مباراة شباب الأهلي من أجل الفوز، بالتأكيد غاب عن الفريق ستة لاعبين، بسبب بند الإعارة من شباب الأهلي، من بينهم ثلاثة لاعبين أساسيين، وبصراحة فإن حالة الطرد المبكرة، وإصابة مهاجم خورفكان، كان لهما التأثير الأكبر في الخسارة».

مرزوق: شباب الأهلي حقق أهم 3 نقاط في الدوري

أكد لاعب شباب الأهلي، محمد مرزوق، أن فريقه حقق أهم ثلاث نقاط في الدوري، عقب الفوز على خورفكان، مشيراً إلى أن «الفوز يقرب الفريق من بطولة الدوري، وجاء في توقيت مهم، قبل خوض مباريات مهمة في الفترة المقبلة أمام الوحدة والوصل والجزيرة».

ويعدّ مرزوق من أكبر لاعبي شباب الأهلي (36 عاماً)، ورغم أنه لم يظهر مع الفريق كثيراً بشكل أساسي في بطولة الدوري، لكنه موجود دائماً في قائمة الفريق في البطولات المختلفة».

وقال مرزوق لـ«الإمارات اليوم»: «نلعب كل مباراة على حدة، ولا ننظر إلى اسم الفريق الذي نواجهه، كل المباريات مهمة، بالتأكيد المواجهة المقبلة أمام الوحدة ستكون صعبة، والفوز بها يقربنا أكثر من لقب الدوري».

وأضاف: «كان لابد أن تكون للفريق ردة فعل سريعة وإيجابية عقب الخسارة في نهائي الكأس، ونجحنا في ذلك بمباراة خورفكان، الفوز برباعية نتيجة رائعة، وستساعد الفريق على العودة سريعة والتركيز في المباريات المقبلة. نبحث عن الفوز في كل البطولات وتتبقى بطولتا الدوري والكأس، الفريق خاض كل المباريات بغرض الفوز بها، ولكن قدر الله ألّا نفوز، وتتبقى بطولتان نبحث بالتأكيد عن الفوز بهما، ولكل مباراة حساباتها ووقتها».