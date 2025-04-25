شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. حريق غابات يلتهم آلاف الأفدنة بولاية نبراسكا والان نبدء بالتفاصيل

انتشار الحريق

الدمام - شريف احمد - اجتاح حريق منطقة غابات وعرة بولاية نبراسكا، وامتد ليغطي أكثر من 6600 فدان، لكن بحلول اليوم الخميس، تمكن مئات رجال الإطفاء من احتواء نحو 40% من الحريق.وقالت جيسيكا بوزيل، نائبة مدير الطوارئ في مقاطعتي براون وروك، إن حريق بلوم كريك بدأ بعد ظهر يوم الإثنين نتيجة عملية حرق متحكم فيها خرجت عن السيطرة.وأضافت أن الحريق، الذي التهم 6631 فدانًا، ينتشر بشكل رئيسي في مناطق وديان شديدة الانحدار ووعرة، إضافة إلى بعض المناطق العشبية أيضا.وتعد بلدة جونستاون، التي يبلغ عدد سكانها نحو 60 شخصا، هي أقرب بلدة إلى موقع الحريق في منطقة ساندهيلز الواقعة في الجزء الشمالي الأوسط من ولاية نبراسكا.