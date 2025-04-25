انت الان تتابع خبر السامرائي والصفدي يؤكدان أهمية التنسيق العربي لمواجهة الأزمات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "بحث آليات تعزيز التنسيق البرلماني بين البلدين، وأهمية تبادل الخبرات التشريعية وتطوير قنوات العمل المشترك بما يخدم المصالح الثنائية ويعزز مسار العمل النيابي في المؤسستين التشريعيتين".

كما ناقش الجانبان "مستجدات الساحة السياسية الإقليمية والتحديات المشتركة"، وأكدا على "أهمية تكثيف التنسيق العربي لمواجهة الأزمات، وتعزيز مفاهيم الأمن والاستقرار بما يخدم مصالح الشعوب العربية".