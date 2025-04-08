شكرا لمتابعة خبر عن برق يضيء تنومة ويرسم قلب في سمائها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رسم البرق لوحة فنية رائعة بسماء شرق محافظة تنومة، حيث تكون خطوط على هيئة قلب.

وجاء ذلك تزامنا مع الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة، حيث ارتسم في سمائها قلب وموصول بحبل طويل

وسجل هذا الأمر مشهد بديع للحظات بسيطة في سماء المحافظة التي شهدت هطول أمطار.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق من بينها عسير.