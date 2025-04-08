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برق يضيء تنومة ويرسم قلب في سمائها

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  • برق يضيء تنومة ويرسم قلب في سمائها 2/2

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الرياض - علي القحطاني - رسم البرق لوحة فنية رائعة بسماء شرق محافظة تنومة، حيث تكون خطوط على هيئة قلب.

وجاء ذلك تزامنا مع الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة، حيث ارتسم في سمائها قلب وموصول بحبل طويل

وسجل هذا الأمر مشهد بديع للحظات بسيطة في سماء المحافظة التي شهدت هطول أمطار.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق من بينها عسير.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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