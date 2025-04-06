شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق جدول زمني لإتاحة الفرص أمام شاغلي الوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، بدء تنفيذ جدول زمني لإطلاق فرص جديدة لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاستفادة من الكوادر التربوية ورفع كفاءة توزيعها على التخصصات والمجالات التعليمية المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن الجدول يتضمن أربعة إعلانات متتالية تغطي مجموعة واسعة من التخصصات، تبدأ من 7 أبريل وحتى 30 أبريل 2025.





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ويشمل الإعلان الأول، الذي ينطلق خلال الفترة من 7 إلى 13 أبريل، تخصصات العلوم، الإدارة، والتربية البدنية، فيما يبدأ الإعلان الثاني من 16 إلى 22 أبريل، ويغطي تخصصات الفيزياء، الكيمياء، والأحياء.

أما الإعلان الثالث، فيمتد من 17 إلى 23 أبريل، ويشمل فرصًا في الحاسب الآلي، الاجتماعيات، والتربية الفنية، في حين يختتم الجدول ب الإعلان الرابع خلال الفترة من 24 إلى 30 أبريل، ويغطي تخصصات الدين، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى بقية التخصصات التعليمية.

ودعت الوزارة شاغلي الوظائف التعليمية إلى متابعة الإعلانات في مواعيدها المحددة، مؤكدة حرصها على تحقيق العدالة في توزيع الفرص وتمكين الكفاءات التعليمية من تولي المهام بما يتناسب مع خبراتهم وتخصصاتهم.