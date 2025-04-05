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الأمير أحمد بن سلطان يحتفل بزواجه من الأميرة حصة بنت فيصل ..فيديو

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الأمير أحمد بن سلطان يحتفل بزواجه من الأميرة حصة بنت فيصل ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - يحتفل مساء اليوم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود بزواجه من كريمة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود .

وضجت السوشيال ميديا بخبر زواج الأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود الملقب بـ سهم، على الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالله بن عبد العزيز. بحضور العائلة والأصدقاء.

‎يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، الملقب بـ ” سهم “، تعاون مع عدد كبير من ألمع النجوم مثل رابح صقر،عبدالمجيد عبدالله، أصالة وأسماء المنور ونوال الكويتية وراشد الفارس وغيرهم.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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