شكرا لمتابعة خبر عن الأمير أحمد بن سلطان يحتفل بزواجه من الأميرة حصة بنت فيصل ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يحتفل مساء اليوم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود بزواجه من كريمة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود .

وضجت السوشيال ميديا بخبر زواج الأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود الملقب بـ سهم، على الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالله بن عبد العزيز. بحضور العائلة والأصدقاء.

‎يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، الملقب بـ ” سهم “، تعاون مع عدد كبير من ألمع النجوم مثل رابح صقر،عبدالمجيد عبدالله، أصالة وأسماء المنور ونوال الكويتية وراشد الفارس وغيرهم.



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