شكرا لمتابعة خبر عن الأمير أحمد بن سلطان يحتفل بزواجه من الأميرة حصة بنت فيصل ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - يحتفل مساء اليوم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود بزواجه من كريمة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود .
وضجت السوشيال ميديا بخبر زواج الأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود الملقب بـ سهم، على الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالله بن عبد العزيز. بحضور العائلة والأصدقاء.
يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، الملقب بـ ” سهم “، تعاون مع عدد كبير من ألمع النجوم مثل رابح صقر،عبدالمجيد عبدالله، أصالة وأسماء المنور ونوال الكويتية وراشد الفارس وغيرهم.
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