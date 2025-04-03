السعودية | رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي يهنئ مفتي عام المملكة بعيد الفطر ويستعرض جهود الرئاسة في خدمة الزوار خلال رمضان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي يهنئ مفتي عام المملكة بعيد الفطر ويستعرض جهود الرئاسة في خدمة الزوار خلال رمضان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

هنأ معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: عبدالرحمن السديس، سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وأطلع معاليه سماحته على نجاح خطة الرئاسة وبرامجها ومخرجاتها الإثرائية، وأعداد المستفيدين المليونية من القاصدين والزائرين من الخِدمات التخصصية التي قدمتها في الحرمين الشريفين في شهر رمضان المبارك .

كما استعرض معاليه جهود الرئاسة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ؛ لبث رسالة الحرمين الوسطية للعالم باللغات والترجمة الشرعية.

وأثنى معاليه على متابعة سماحته -حفظه الله- وحرصه على تعزيز البرامج التوجيهية والإرشادية والدعوية بالحرمين الشريفين في شهر رمضان المبارك، والتعاون الكبير بين الرئاسة والأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، لا سيما ما تم خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ، الذي شهد كثافة كبيرة من القاصدين والزائرين للمسجد الحرام والمسجد النبوي.

مؤكدًا أن الرئاسة تسعى من خلال برامجها إلى تأصيل منهج الوسطية والاعتدال، الذي قامت عليه بلادنا الغالية، من خلال البرامج والدروس التأصيلية، في شتى المعارف التي تفيد القاصدين وتعينهم على أداء مناسكهم بيسر وسهولة، وبيئة تعبدية إيمانية مهيأة.

سائلًا معاليه الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، الملك: سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- خير الجزاء؛ على العناية والرعاية الكبيرة التي يلقاها الحرمان الشريفان، وأن يجعل ما يقدمانه في موازين حسناتهما، إنه سميع مجيب.

فيما أشاد سماحة مفتي عام المملكة بالجهود والإنجازات الكبيرة التي حققتها رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لإثراء تجربة الزائرين والقاصدين للحرمين الشريفين وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لهم خلال شهر رمضان المبارك، مبينًا أن الحرمين الشريفين قبلة المسلمين ولها من المكانة أجلها وأبلغها.

وقدَّر عاليًا جهود معالي رئيس الشؤون الدينية ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة؛ في تعزيز رسالة الحرمين الوسطية، ونشر الإسلام الحق، ومفهوم الاعتدال والأمن الفكري، إضافة إلى إبراز جهود المملكة في خدمة القاصدين والزائرين.

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