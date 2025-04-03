شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. تطبيق الدوام الصيفي بمدارس الباحة وعسير ونجران وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

التوقيت الصيفي

مواعيد الدوام الصيفي

الدوام الصيفي

الدمام - شريف احمد - اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، مواعيد الدوام الصيفي لجميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية التابعة للإدارة ابتداءً من يوم الأحد المقبل.وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي في المدارس التي تعمل بالنظام الدراسي الكامل سيكون عند الساعة 7 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 7:15 صباحًا.كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، العمل بالتوقيت الصيفي في مدارس التعليم العام، ابتداءً من الأحد القادم 8 شوال الجاري.وبيّنت الإدارة أن بداية الاصطفاف الصباحي في جميع مدارس المنطقة (بنين وبنات)، سيكون في تمام الساعة الـ 6:45 صباحًا في حين تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة الـ 7 صباحًا، داعية جميع مدارس التعليم العام إلى التقيّد بالتوقيت الصيفي لضبط مواعيد حضور وانصراف الطلاب والطالبات.واعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مواعيد الدوام الصيفي في جميع مدارس المنطقة الحكومية والأهلية والقطاعات التعليمية التابعة لها بنين وبنات، وذلك ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 08 /10/ 1446هـ.ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير المدارس بالتقيد بأوقات الدوام الرسمي وفق التوقيت الزمني الذي عُمم على جميع مدارس المنطقة، بحيث يكون الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة السابعة صباحًا، وبداية الحصة الأولى في تمام السابعة والربع صباحًا.كما اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، مواعيد الدوام الصيفي لجميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية التابعة للإدارة ابتداءً من يوم الأحد المقبل.وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي في المدارس التي تعمل بالنظام الدراسي الكامل سيكون عند الساعة 6:45 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحًا، فيما يبدأ الاصطفاف في المدارس المسائية والتوأمة عند الساعة 12:30 مساءً، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 12:45 مساءً.