شكرا لمتابعة خبر عن مستشار تربية: كل يوم يتأخر فيه زواج ابنك فأنت شريك معه في آثامه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حث هاني عبدالقادر، مستشار تربية أسرية، على عدم تأخير الأبناء سواء الذكور أو الإناث.

وقال هاني عبدالقادر، خلال حديثه في بودكاست أصدقاء بترولي:”“كل يوم يتأخر فيه زواج ابنك، فأنت شريك معه في آثامه.. أنت جاهز مع هذا الموضوع والجوال اللي معطيه له”.

وتابع :” لا تيجي بعدين تتباكى على بنتك لأنها طالعة مع واحد .. ولا تيجي تتباكى على ولدك لأنه واقع في أمور جنسية ولا خراب بيوت ولا إباحيات”.

يذكر أن عبدالقادر حث على الزواج المبكر مضيفا أن الزواج المبكر يكسب المرء عفاف وحصانة وقرب من الله عز وجل.