شكرا لقرائتكم خبر عن المواطنون يتبادلون التهاني بالعيد وسط أجواء مبهجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع إشراقة أول أيام عيد الفطر السعيد، تبادل المواطنون والمقيمون التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، حيث سادت أجواء الفرح والتلاحم الاجتماعي .

كما توافدت العائلات لزيارة الأقارب والجيران، في تقليد اجتماعي يعكس روح المحبة وصلة الرحم، حيث تبادلوا الهدايا والعيديات.



بينما استمتع الأطفال بالحلوى والألعاب، ما أضفى مزيدًا من البهجة على الأجواء