شكرا لقرائتكم خبر عن المواطنون يتبادلون التهاني بالعيد وسط أجواء مبهجة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - مع إشراقة أول أيام عيد الفطر السعيد، تبادل المواطنون والمقيمون التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، حيث سادت أجواء الفرح والتلاحم الاجتماعي .
كما توافدت العائلات لزيارة الأقارب والجيران، في تقليد اجتماعي يعكس روح المحبة وصلة الرحم، حيث تبادلوا الهدايا والعيديات.
بينما استمتع الأطفال بالحلوى والألعاب، ما أضفى مزيدًا من البهجة على الأجواء
كما توافدت العائلات لزيارة الأقارب والجيران، في تقليد اجتماعي يعكس روح المحبة وصلة الرحم، حيث تبادلوا الهدايا والعيديات.
بينما استمتع الأطفال بالحلوى والألعاب، ما أضفى مزيدًا من البهجة على الأجواء