شكرا لمتابعة خبر عن عبدالرحمن بن نافع : مسلسل شارع الأعشي لا يسئ للمجتمع السعودي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الفنان عبدالرحمن بن نافع عن مسلسل شارع الأعشي، نافياً صحة ما يُقال بشأن أن هذا العمل الدرامي ينقل صورة سيئة عن المجتمع السعودي .

وقال بن نافع:” المسلسل عبارة عن قصة لا تمت للواقع السعودي بصلة ، لليوم ما زلنا لدينا حمية الجار ومازال المجتمع السعودي متمسك بقيمه وأخلاقه ومبادئه “٠

وأضاف”المسلسل يتحدث عن قصة ولا يسيئ للمجتمع أبداً، وإنما العمل الدرامي يرصد جانب الخير وجانب الشر وهذا أمر طبيعي”٠