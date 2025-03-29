السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - 9

الخليج 365_الرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى –، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة، ما قد يؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية تشمل مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، القصيم، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، فيما تكون الأمطار أخف نسبيًا على أجزاء من جازان، عسير، الباحة، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة لضمان السلامة ال

عامة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط