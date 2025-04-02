السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 148 سلة غذائية في بلدة صحنايا بريف دمشق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 148 سلة غذائية في بلدة صحنايا بريف دمشق في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 148 أسرة بواقع 769 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

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