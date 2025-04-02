شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين في اعتداءات المستوطنين شمال الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب 3 فلسطينيين بجروح مختلفة، في اعتداءات المستوطنين مساء الثلاثاء، على قرية دوما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

ترافق ذلك مع اعتداءات المستوطنين على مركبات الفلسطينيين وحرق العديد منها.

كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء، منشآت سكنية في الأغوار الشمالية، في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على منازل وممتلكات الفلسطينيين، في منطقة الأغوار التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية.

39 شهيدًا

استشهد 39 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في سلسلة عمليات قصف جوي ومدفعي يوم الثلاثاء، طال مخيمات ومدن قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفيات القطاع أن معظم الشهداء جرى انتشالهم من المنازل والخيام التي نزحوا إليها، بالإضافة إلى قصف مركبات كانت تقل نازحين خاصة في مدينة رفح جنوب القطاع، التي أجبر الاحتلال أكثر من 50 ألف فلسطيني من سكان بلدات النصر والشوكة شرق رفح على النزوح، على وقع عمليات القصف الإسرائيلي المكثف وتقدم دبابات الاحتلال في المحاور الشمالية من المدينة.