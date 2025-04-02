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مع رياح نشطة.. أتربة مثارة على أجزاء من 9 مناطق اليوم الأربعاء

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من 9 مناطق اليوم الأربعاء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

أماكن الأتربة المثارة

المنطقة الشرقية: حفر الباطن.
الرياض: الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء ومرات.
مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية.
المدينة المنورة: الحناكية والمهد.
القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.
الجوف: القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.
تبوك: المعظم وتيماء وتبوك والبدع ومقنا ونيوم شرما.
الحدود الشمالية: طريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.

أمطار على العلا

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة على محافظة العُلا، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
وأوضح المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة 6 من صباح اليوم الأربعاء.
وكان المركز نبَّه من رياح شديدة على البدع وحقل بمنطقة تبوك اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا تصل سرعتها إلى (50-59) كم/ساعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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