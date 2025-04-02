شكرا لقرائتكم خبر عن مع رياح نشطة.. أتربة مثارة على أجزاء من 9 مناطق اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنمنعلى أجزاء من 9 مناطق اليوم الأربعاءوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومتراتالمنطقة الشرقية: حفر الباطن.الرياض: الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء ومرات.مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية.المدينة المنورة: الحناكية والمهد.القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.الجوف: القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.تبوك: المعظم وتيماء وتبوك والبدع ومقنا ونيوم شرما.الحدود الشمالية: طريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء.حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.نبّهاليوم منخفيفة على، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعديةوأوضح المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة 6 من صباح اليوم الأربعاءوكان المركز نبَّه من رياح شديدة على البدع وحقل بمنطقة تبوك اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا تصل سرعتها إلى (50-59) كم/ساعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية