الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

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واس - نيويورك 0 تبليغ

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين في ختام تعاملات الثلاثاء.
وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول مرتفعًا بمقدار 21.07 نقطة، أو 0.38%، ليصل إلى 5632.92 نقطة.
كما صعد المؤشر ناسداك المجمع بواقع 149.67 نقطة، أو 0.87%، مسجلًا 17448.96 نقطة عند الإغلاق.
في المقابل، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 14.77 نقطة، أي 0.04%، لينهي التداول عند 41985.72 نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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