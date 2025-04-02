شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين في ختام تعاملات الثلاثاء.
وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول مرتفعًا بمقدار 21.07 نقطة، أو 0.38%، ليصل إلى 5632.92 نقطة.
كما صعد المؤشر ناسداك المجمع بواقع 149.67 نقطة، أو 0.87%، مسجلًا 17448.96 نقطة عند الإغلاق.
في المقابل، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 14.77 نقطة، أي 0.04%، لينهي التداول عند 41985.72 نقطة.
وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول مرتفعًا بمقدار 21.07 نقطة، أو 0.38%، ليصل إلى 5632.92 نقطة.
كما صعد المؤشر ناسداك المجمع بواقع 149.67 نقطة، أو 0.87%، مسجلًا 17448.96 نقطة عند الإغلاق.
في المقابل، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 14.77 نقطة، أي 0.04%، لينهي التداول عند 41985.72 نقطة.