شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين في ختام تعاملات الثلاثاء.

وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول مرتفعًا بمقدار 21.07 نقطة، أو 0.38%، ليصل إلى 5632.92 نقطة.

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع بواقع 149.67 نقطة، أو 0.87%، مسجلًا 17448.96 نقطة عند الإغلاق.

في المقابل، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 14.77 نقطة، أي 0.04%، لينهي التداول عند 41985.72 نقطة.