شكرا لقرائتكم خبر عن عند الإغلاق.. الأسهم الأوروبية ترتفع من أدنى مستوى لها في شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملاتها أمس الثلاثاء، على ارتفاع من أدنى مستوى لها في شهرين.

وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعًا بنسبة 1.1%، إذ تعافى المؤشر من 4 انخفاضات يومية متتالية، وخسارة بنسبة 1.5% في الجلسة السابقة.

وأنهى المؤشر "داكس" الألماني التداول على صعود بنسبة 1.67%، وارتفع المؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.61%.

كما زاد المؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 1.10%.