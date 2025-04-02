الاقتصاد

عند الإغلاق.. الأسهم الأوروبية ترتفع من أدنى مستوى لها في شهرين

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واس - بروكسل 0 تبليغ

عند الإغلاق.. الأسهم الأوروبية ترتفع من أدنى مستوى لها في شهرين

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الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملاتها أمس الثلاثاء، على ارتفاع من أدنى مستوى لها في شهرين.
وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعًا بنسبة 1.1%، إذ تعافى المؤشر من 4 انخفاضات يومية متتالية، وخسارة بنسبة 1.5% في الجلسة السابقة.
وأنهى المؤشر "داكس" الألماني التداول على صعود بنسبة 1.67%، وارتفع المؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.61%.
كما زاد المؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 1.10%.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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