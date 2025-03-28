شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الدكتور مطلب النفيسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على معالي الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة -رحمه الله-، وذلك بجامع الملك خالد في مدينة الرياض.

وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعربت أسرة النفيسة عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.