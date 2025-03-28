شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يصل إلى مكة لقضاء ما تبقى من رمضان بجوار بيت الله الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى مكة المكرمة قادمًا من جدة، لقضاء ما تبقى من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.

وقد وصل في معية سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن طلال بن سلطان بن سعود بن عبدالعزيز.