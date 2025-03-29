يتوجه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، هذا المساء، إلى السعودية لأداء صلاة العيد إلى جانب وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، في رحاب المسجد الحرام في مكّة المكرّمة.
في السياق، ذكرت معلومات قناة "الجديد" أن "طائرة سعودية خاصة ستصل الى بيروت خلال الساعات المقبلة لتصطحب نواف سلام الى السعودية".
كانت هذه تفاصيل خبر سلام يتوجه إلى السعودية لأداء صلاة العيد إلى جانب محمد بن سلمان في مكّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.