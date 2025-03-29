سلام يتوجه إلى السعودية لأداء صلاة العيد إلى جانب محمد بن سلمان في مكّة

يتوجه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، هذا المساء، إلى السعودية لأداء صلاة العيد إلى جانب وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، في رحاب المسجد الحرام في مكّة المكرّمة.

في السياق، ذكرت معلومات قناة "الجديد" أن "طائرة سعودية خاصة ستصل الى بيروت خلال الساعات المقبلة لتصطحب نواف سلام الى السعودية".