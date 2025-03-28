انت الان تتابع رحيل "الدهري المسعر".. ترجل البطل في ليلة مباركة بعد مسيرة شرف وتضحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انتقل إلى رحمة الله تعالى رئيس الرقباء "الدهري معاضب سعيد المسعر"، الذي وافته المنية في ليلة 27 رمضان 1446هـ، وهي ذات الليلة التي ولد فيها قبل 42 عامًا في 27 رمضان 1402هـ، ليرحل في يوم مبارك كما جاء إليه.

المسعر كان من أبطال الحد الجنوبي، حيث تعرض لإصابة خطيرة في الرأس عام 2018 أثناء تأديته واجبه الوطني برتبة رقيب بعدما سقط على زملائه خلال العمليات العسكرية في الجنوب، ما أدى إلى تأثر رأسه بشكل بالغ وتم نقله بالإخلاء الطبي إلى الرياض لتلقي العلاج

وبعد تقاعده طبيًا بسبب حالته الصحية وجه سمو ولي العهد ووزير الدفاع بترقيته إلى رئيس رقباء تكريمًا لخدماته الجليلة ومنحه خلال ستة أشهر فقط ترقيتين تقديرًا لتضحياته

تكريم ووفاء

وقال شقيقه فهد معاضب لـ"الخليج 365": رحل بطل من أبطال الحد الجنوبي في ليلة 27 من رمضان، وهي الليلة التي ولد فيها، وذلك بسبب تداعيات صحية إثر إصابته رحمه الله في الحد الجنوبي قبل 7 سنوات، لقد ترك لنا إرثًا من العزة والشرف، نسأل الله أن يجعله في عليين ويرزقه الفردوس الأعلى من الجنة

كلمات الوداع

تمت الصلاة على الفقيد أمس بعد صلاة العصر في جامع الراجحي ودفن في مقبرة النسيم.

الصلاة والتشييع

تتقبل أسرته التعازي من خلال موقع العزاء عبر الرابط اضغط هنا أو التواصل على الأرقام التالية محمد معاضب 0553333449 فهد معاضب 0503333449

"الخليج 365" تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

العزاء