انت الان تتابع رحيل "الدهري المسعر".. ترجل البطل في ليلة مباركة بعد مسيرة شرف وتضحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
28 مارس 2025, 11:16 صباحاً
انتقل إلى رحمة الله تعالى رئيس الرقباء "الدهري معاضب سعيد المسعر"، الذي وافته المنية في ليلة 27 رمضان 1446هـ، وهي ذات الليلة التي ولد فيها قبل 42 عامًا في 27 رمضان 1402هـ، ليرحل في يوم مبارك كما جاء إليه.
المسعر كان من أبطال الحد الجنوبي، حيث تعرض لإصابة خطيرة في الرأس عام 2018 أثناء تأديته واجبه الوطني برتبة رقيب بعدما سقط على زملائه خلال العمليات العسكرية في الجنوب، ما أدى إلى تأثر رأسه بشكل بالغ وتم نقله بالإخلاء الطبي إلى الرياض لتلقي العلاج
تكريم ووفاء
وبعد تقاعده طبيًا بسبب حالته الصحية وجه سمو ولي العهد ووزير الدفاع بترقيته إلى رئيس رقباء تكريمًا لخدماته الجليلة ومنحه خلال ستة أشهر فقط ترقيتين تقديرًا لتضحياته
كلمات الوداع
وقال شقيقه فهد معاضب لـ"الخليج 365": رحل بطل من أبطال الحد الجنوبي في ليلة 27 من رمضان، وهي الليلة التي ولد فيها، وذلك بسبب تداعيات صحية إثر إصابته رحمه الله في الحد الجنوبي قبل 7 سنوات، لقد ترك لنا إرثًا من العزة والشرف، نسأل الله أن يجعله في عليين ويرزقه الفردوس الأعلى من الجنة
الصلاة والتشييع
تمت الصلاة على الفقيد أمس بعد صلاة العصر في جامع الراجحي ودفن في مقبرة النسيم.
العزاء
تتقبل أسرته التعازي من خلال موقع العزاء عبر الرابط اضغط هنا أو التواصل على الأرقام التالية
محمد معاضب 0553333449
فهد معاضب 0503333449
"الخليج 365" تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر رحيل "الدهري المسعر".. ترجل البطل في ليلة مباركة بعد مسيرة شرف وتضحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.