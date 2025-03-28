شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات خاصة لكبيرات السن وذوات الإعاقة في المسجد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحظى قاصدات المسجد النبوي الشريف، بالرعاية والاهتمام، وعلى وجه الخصوص كبيرات السن وذوات الإعاقة، وذلك من قبل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتوفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، البيئة المريحة لتيسير أداء العبادات لهن، من خلال المواقع القريبة من الأبواب وعبر منحدرات مهيأة لتيسير حركة الدخول والخروج، ووضع علامات إرشادية لمواقع المصليات.

توفير بيئة صحية وآمنة لهن

وتقدم الهيئة العناية والاهتمام المستمر من خلال تخصيص حوامل لحفاظات ماء زمزم، لضمان سهولة الوصول إليها، إضافة إلى تنظيف وتعقيم المواقع على مدى الساعة لتوفير بيئة صحية وآمنة لهن.



يُذكر أن الهيئة خصصت 182 دورة مياه في جميع مرافق القسم النسائي، ومصاعد كهربائية في الجهة الشرقية عند المرافق وهي: مرفق "12 أ"، ومرفق "12 ب"، ومرفق "13 أ"، فضلا عن توفير كراسٍ متحركة مجانية.إضافة إلى عديد من الخدمات عبر مركز الخدمات الشاملة عند المخرجين 331 و301.