شكرا لقرائتكم خبر عن "رئاسة الشؤون الدينية" تكثف جهودها للجمعة الأخيرة في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

تكثيف الجهود الإثرائية

الدمام - شريف احمد - كثّفت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مساراتها الإثرائية لتفعيل خطة الرئاسة التشغيلية لإثراء تجربة الأعداد المليونية من القاصدين والزائرين خلال الجمعة الأخيرة في شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، وتهيئة الأجواء الإيمانية لهم ومضاعفة الدروس العلمية لتعظيم فضل يوم الجمعة.وسيكون خطيب الجمعة بالمسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، وخطيب الجمعة في المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور علي الحذيفي.‏وحثَّ رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس مسؤولي الرئاسة على ضرورة تكثيف الجهود الإثرائية مع التوقعات بكثافة الأعداد المليونية للقاصدين والزائرين في الحرمين الشريفين في آخر جمعة من شهر رمضان، وفق الخطة التشغيلية، وتهيئة الأجواء الإيمانية والروحانية التعبُّدية الآمنة.وأكد أن الرئاسة حريصة على متابعة مسار حوكمة الخطة التشغيلية الإثرائية على مدار 24 ساعة، بالتعاون مع شركاء النجاح، وجميع الجهات المشاركة في منظومة العمل الدينية، وتعميق فضيلة يوم الجمعة المبارك وآدابه.وضاعفت الرئاسة البرامج التوعوية الميدانية في الحرمين، والدروس العلمية والإرشادية والتوجيهية، وفق خطة الرئاسة المرسومة لشهر رمضان المبارك للجمعة الرابعة، ووفق أعلى معايير الجودة والتميّز التشغيلي، وسط توقعات بمضاعفة أعداد القاصدين والزائرين وتزايدهم لأداء آخر صلاة جمعة في رمضان، ولتحقيق أقصى مراحل الراحة لهم، حتى يؤدّوا الصلاة في بيئة إيمانية خاشعة، فضلاً عن تكثيف الدروس العلمية والإرشادية، وزيادة حلقات القرآن الكريم، والتوعية الميدانية، وتوزيع الكتب التوعوية الإثرائية.