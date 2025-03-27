شكرا لمتابعة خبر عن ترقية اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن بن سمير الحربي وتعيينه رئيسًا للجهاز العسكري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم : أ / 367

التاريخ : 27 / 9 / 1446هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 43 ) بتاريخ 1 / 2 / 1441هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الحرس الوطني.

أمرنا بما هو آت:

أولًا : يُرقى اللواء الركن / صالح بن عبدالرحمن بن سمير الحربي إلى رتبة فريق ركن، ويُعيّن رئيسًا للجهاز العسكري.

ثانيًا : على سمو وزير الحرس الوطني تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود