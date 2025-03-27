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شكرا لمتابعة خبر عن ترقية اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن بن سمير الحربي وتعيينه رئيسًا للجهاز العسكري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم : أ / 367
التاريخ : 27 / 9 / 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 43 ) بتاريخ 1 / 2 / 1441هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الحرس الوطني.
أمرنا بما هو آت:
أولًا : يُرقى اللواء الركن / صالح بن عبدالرحمن بن سمير الحربي إلى رتبة فريق ركن، ويُعيّن رئيسًا للجهاز العسكري.
ثانيًا : على سمو وزير الحرس الوطني تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود