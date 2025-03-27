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ترقية اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن بن سمير الحربي وتعيينه رئيسًا للجهاز العسكري

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  • ترقية اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن بن سمير الحربي وتعيينه رئيسًا للجهاز العسكري 1/2
  • ترقية اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن بن سمير الحربي وتعيينه رئيسًا للجهاز العسكري 2/2

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الرياض - علي القحطاني - صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم : أ / 367
التاريخ : 27 / 9 / 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 43 ) بتاريخ 1 / 2 / 1441هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الحرس الوطني.
أمرنا بما هو آت:
أولًا : يُرقى اللواء الركن / صالح بن عبدالرحمن بن سمير الحربي إلى رتبة فريق ركن، ويُعيّن رئيسًا للجهاز العسكري.
ثانيًا : على سمو وزير الحرس الوطني تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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