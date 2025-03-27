شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يكشف عن موعد أول أيام عيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” وفقاً للحسابات الفلكية وفي حالة صفاء الاجواء في مكان الترائي ورغم صغر الهلال وضعف إضاءته مما يجعل رؤيته فيها نوع من الصعوبة .

وتابع:” من المتوقع أن يتم رصد الهلال من قبل المترائين وفقاً لسنوات ماضية مشابهة ويكون الأحد 30 مارس أول أيام عيد الفطر والمحكمة العليا من تؤكد أو تنفي ذلك ” .