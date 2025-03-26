شكرا لمتابعة خبر عن باحث يسرد نسب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سرد الباحث والمؤرخ الدكتور راشد بن عساكر تسلسل نسب خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وصولًا إلى مانع المريدي.

وأوضح بن عساكر خلال لقاءٍ له في برنامج “الليوان” المُذاع على قناة روتانا خليجية: “نسب الملك سلمان – حفظه الله – هو: سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع المريدي الحنفي.”

وأكد بن عساكر أن هذا هو النسب الكامل، كما تشير إليه الروايات التاريخية والمصادر القديمة.

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