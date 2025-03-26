شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 27 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار غزيرة

أماكن هطول الأمطار

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 27 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 27 درجة مئوية.- مكة المكرمة 38 درجة مئوية.- المدينة المنورة 32 درجة مئوية.- الرياض 25 درجة مئوية.- جدة 37 درجة مئوية.- أبها 19 درجة مئوية.- تبوك 30 درجة مئوية.- بريدة 26 درجة مئوية.- حائل 24 درجة مئوية.- الباحة 20 درجة مئوية.- عرعر 26 درجة مئوية.- سكاكا 26 درجة مئوية.- جازان 32 درجة مئوية.- نجران 26 درجة مئوية.- الخرج 26 درجة مئوية.- المجمعة 24 درجة مئوية.- وادي الدواسر 25 درجة مئوية.- الدوادمي 24 درجة مئوية.- شرورة 29 درجة مئوية.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (بالإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق اليوم الأربعاء.وتبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا في بعض الأماكن، والساعة 1 بعد الظهر في أماكن أخرى، وتستمر على الأماكن كافة حتى الساعة 9 مساء.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.مكة المكرمة: العرضيات والطائف وأضم ومسيان وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم.عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط.جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.