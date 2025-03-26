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الدمام 27 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • الدمام 27 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة 1/3
  • الدمام 27 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة 2/3
  • الدمام 27 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 27 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 27 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 27 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 38 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 32 درجة مئوية.
- الرياض 25 درجة مئوية.
- جدة 37 درجة مئوية.
- أبها 19 درجة مئوية.
- تبوك 30 درجة مئوية.
- بريدة 26 درجة مئوية.
- حائل 24 درجة مئوية.
- الباحة 20 درجة مئوية.
- عرعر 26 درجة مئوية.
بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة - واس

- سكاكا 26 درجة مئوية.
- جازان 32 درجة مئوية.
- نجران 26 درجة مئوية.
- الخرج 26 درجة مئوية.
- المجمعة 24 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 25 درجة مئوية.
- الدوادمي 24 درجة مئوية.
- شرورة 29 درجة مئوية.

أمطار غزيرة

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (بالإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق اليوم الأربعاء.
وتبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا في بعض الأماكن، والساعة 1 بعد الظهر في أماكن أخرى، وتستمر على الأماكن كافة حتى الساعة 9 مساء.
أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق اليوم الأربعاء - واس

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

أماكن هطول الأمطار

مكة المكرمة: العرضيات والطائف وأضم ومسيان وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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