شكرا لمتابعة خبر عن مرور الرياض يضبط قائد مركبة لقيامه بالتفحيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت دوريات مرور الرياض من رصد وضبط قائد مركبة قام بممارسة التفحيط داخل أحد أحياء العاصمة، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبعد متابعة وتحقيق دقيق، تم القبض عليه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح المرور اليوم أن ممارسة التفحيط تُعد مخالفة جسيمة تصل عقوبتها إلى غرامة قدرها 60 ألف ريال، إضافة إلى حجز المركبة، مع إحالته إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرتها أو إلزامه بدفع قيمة مماثلة لها في حال كانت مستأجرة أو مسروقة، إلى جانب إمكانية سجنه.

ويؤكد مرور الرياض استمراره في ملاحقة المخالفين واتخاذ أقصى العقوبات بحقهم حفاظاً على السلامة العامة، داعياً الجميع إلى الالتزام بالقوانين المرورية وعدم تعريض الأرواح للخطر.