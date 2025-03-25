شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات "موان".. إنذار ومهلة 15 يومًا قبل عقوبة مخالفة إدارة النفايات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرح المركز الوطني لإدارة النفايات ”موان“ تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، في إطار تنفيذ الأمر السامي الكريم رقم 32043 وتاريخ 5 جمادى الأولى 1444هـ، الذي يقضي بمراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمخالفات والعقوبات والغرامات، وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات.

ويهدف المشروع إلى الحد من التحديات المرتبطة بالمخالفات والغرامات المفروضة على المنشآت التجارية، وتحقيق توازن بين حماية البيئة والصحة العامة من جهة، ودعم بيئة الأعمال من جهة أخرى. مخالفة جسيمة

من بين التعديلات المقترحة، إضافة تعريف جديد لمفهوم ”المخالفة الجسيمة“ ضمن المادة الأولى من الفصل الأول، بحيث تُعرّف بأنها المخالفة التي قد تؤدي إلى ضرر جسيم على صحة الإنسان أو البيئة أو الصحة العامة، ما يعكس توجهًا أكثر دقة في تصنيف المخالفات وتقدير عقوباتها.

كما تتضمن التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة «210» تنص على توجيه إنذار كتابي للمخالف، مع منحه مهلة لا تتجاوز 15 يومًا لتصحيح المخالفة قبل فرض أي عقوبات، وهو ما يعزز نهج التوعية والتصحيح قبل تطبيق الجزاءات.