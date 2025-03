شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. أمطار غزيرة على الباحة مصحوبة برياح شديدة والان نبدء بالتفاصيل



أمطار خفيفة على محافظات الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وشبه انعدام في مدى الرؤية, وجريان للسيول، وتساقط البرد, وصواعق رعدية على مدينة الباحة، ومحافظات, القرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن، والعقيق, والأجزاء المجاورة لها.وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.



وأصدر المركز أيضًا تنبيهًا من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة, وتدن في مدى الرؤية الأفقية, وصواعق رعدية على محافظات المخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.



يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران.

كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، خاصة الساحلية منها.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.



