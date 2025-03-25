شكرا لمتابعة خبر عن خبير جنائي يكشف عن قصة سرقة غامضة استهدفت صرافًا آليًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأدلة الجنائية العقيد الدكتور حسين آل صفيه عن قصة سرقة غامضة استهدفت صرافًا آليًا، حيث حاول الجناة استغلال أعمال التخريب في المدينة لتضليل العدالة، لكن الأدلة الجنائية كشفت المفاجأة: “الموظفون المسؤولون عن الصراف هم الجناة.”

وقال آل صفيه خلال لقائه في برنامج “الليوان” مع عبدالله المديفر: “في فترة من الفترات، كانت هناك أعمال تخريبية في المنطقة الشرقية ضد أي شيء له علاقة بالثقافة الغربية، وورد بلاغ عن رمي زجاجات حارقة على أحد المطاعم.”

وأضاف: “بعد فترة وجيزة، ورد بلاغ عن استهداف مطعم آخر وصراف آلي، وبالتحقيق، كانت جميع الأدلة تشير إلى استخدام البنزين. ولكن المفاجأة كانت عندما عاين خبير الأدلة الجنائية الصراف، حيث لاحظ وجود آثار عبث في الكاميرات.”

وتابع: “عندها، تحولت القضية من عمل تخريبي إلى سرقة، وكان هناك ثلاثة أشخاص مسؤولين عن الجريمة. وبعد عرض الأدلة عليهم، اعترف اثنان منهم مباشرة، بينما اعترف الثالث بعد سنتين.”

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