شكرا لمتابعة خبر عن تمديد خدمة إيمان المطيري نائباً لوزير التجارة لمدة 4 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة تمديد خدمة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري نائباً لوزير التجارة لمدة أربع سنوات.

يذكر أن إيمان المطيري شغلت منصب مساعد وزير التجارة بالمرتبة الممتازة عام 2019.

وشغلت المطيري عدة مناصب من بينها تكليفها من مجلس الوزراء بمهام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية.

كما عملت كمستشارة لوزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار ومديرة لمكتب التحول الاستراتيجي بالهيئة العامة للاستثمار والمشرفة على لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية تيسير.