شكرا لقرائتكم خبر عن 300 طن من ماء زمزم تروي قاصدي المسجد النبوي يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

سقيا ماء زمزم

الدمام - شريف احمد - تسعى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد النبوي وزواره؛ لتمكنهم من أداء عبادتهم بكل يسر وطمأنينة.ومن تلك الخدمات سقيا ماء زمزم التي تُوفر يوميًا من مكة إلى المدينة، لينعم قاصدو المسجد النبوي بالشرب من الماء المبارك على مدار اليوم.وتعمل الهيئة ممثلة بإدارة السقيا على توريد 300 طن من مياه زمزم للمسجد النبوي يوميًا خلال شهر رمضان موزعة على 18 ألف حافظة يتم إنزالها للخدمة داخل المسجد النبوي وسطحه وساحاته.وتوزّع إدارة السقيا عبوات زمزم الجاهزة ذات الاستخدام الواحد في الروضة الشريفة، وعبوات الماء الصحية ذات الاستخدام الواحد في ساحات المسجد النبوي بالإضافة إلى توفير 60 عربة مياه زمزم لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن وأكثر من مائة حافظة تحمل على الظهر في الأماكن التي يصعب وصول الحافظات الثابتة إليها.ويشرف على تنظيم أعمال السقيا بالمسجد النبوي 600 مشرف ومراقب وعامل دُرِّبُوا لخدمة قاصدي المسجد النبوي.