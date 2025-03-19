السعودية | الشؤون الإسلامية تنفّذ برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في الفلبين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية الفلبين، أمس، برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في جمهورية الفلبين، بحضور عدد من رؤساء الجمعيات والهيئات الإسلامية في الفلبين، وذلك بمقر سفارة المملكة بالعاصمة الفلبينية مانيلا.

وبلغت كمية التمور (5) أطنان، استفاد منها قرابة (28) ألف مستفيد.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تنفّذ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في 102 دولة، وتفطير الصائمين في 61 دولة خلال شهر رمضان لهذا العام، التي تأتي اتساقًا لرسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتلمّس حاجاتهم، وتعميق الصلات ورابط الأخوة والمحبة بهم في شهر الخير والعطاء.

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