الخليج اليوم .. اجتماع أميركي أوكراني مرتقب خلال أيام في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفاد الكرملين، اليوم الخميس، بأن المحادثات الأميركية الروسية المقبلة يمكن أن تجري يوم الأحد أو مطلع الأسبوع المقبل، فيما من المقرر أن تعقد واشنطن أيضاً محادثات مع كييف في الأيام المقبلة.

وتحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، "قد لا تتم يوم الأحد تحديداً. يتم الاتفاق على التفاصيل الدقيقة. قد تكون مطلع الأسبوع المقبل".

وكان زيلينسكي قد أفاد، أمس الأربعاء، بأنه من المقرر أن يجري اجتماع بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في السعودية خلال "الأيام المقبلة". وأعرب زيلينسكي عن أمله في أن يعقد لقاء بين الوفدين الأميركي والأوكراني في السعودية خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، نُشر عبر قناة مكتب زيلينسكي على "يوتيوب": "سنستعد للاجتماع في المملكة العربية السعودية، وستتوجه المجموعة التقنية المعنية، وسيُعقد الاجتماع في الوقت المناسب للوفدين: الجمعة أو السبت أو الأحد، في أحد هذه الأيام".

ولم يتضح بعد إن كان المسؤولون الأميركيون سيجتمعون مع الوفدين الأوكراني والروسي في اليوم ذاته أم أن هناك إمكاناً بعقد محادثات ثلاثية يكون الحوار فيها مباشراً بين كييف وموسكو.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، الأربعاء، إن "فرقا فنية" من روسيا والولايات المتحدة ستجتمع في الرياض "للتركيز على تطبيق وتوسيع وقف إطلاق النار الجزئي الذي ضمنه الرئيس ترامب من الجانب الروسي".

وقد رفض بوتين وقفاً لإطلاق النار في أوكرانيا اقترحته الولايات المتحدة، موافقاً فقط على وقف الضربات على منشآت الطاقة لمدة 30 يوماً.

في سياق آخر، قال الكرملين، اليوم، إن روسيا والولايات المتحدة ستناقشان سبل ضمان سلامة الملاحة عبر البحر الأسود خلال المحادثات بخصوص التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية في الاجتماع الذي سيعقد بمدينة جدة السعودية الأسبوع المقبل.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إنه يأمل أن تستمر المحادثات على مستوى الخبراء في الأيام المقبلة.