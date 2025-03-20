شكرا لقرائتكم خبر "البلد الأمين" و"سينومي سنترز" يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير مشروع تجاري بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية أمين العاصمة المقدسة، رئيس مجلس إدارة شركة البلد الأمين الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز الداود ، شهد مركاز البلد الأمين توقيع مذكرة تفاهم بين شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني و شركة المراكز العربية "سينومي سنترز"، وذلك بهدف التعاون في إنشاء مشروع تجاري متكامل على الطريق الدائري الرابع بطريق الدكتور عبدالقادر كوشك، بمساحة تزيد عن 155,000 متر مربع، بما يسهم في تعزيز المشهد الاقتصادي والحضري للعاصمة المقدسة.

ومثَّل شركة البلد الأمين في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس هتان طاسجي، فيما وقعها عن شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سلمان الحكير، في خطوة تؤكد التزام الطرفين بتعزيز الشراكات التنموية والاستثمارية في العاصمة المقدسة، عبر مشاريع نوعية تحقق تطلعات رؤية المملكة 2030.

وتهدف المذكرة إلى توفير إطار استراتيجي للتعاون بين الطرفين في دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء مشروع تجاري يسهم في إثراء رحلة الحاج والمعتمر، ورفع جودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر، كما تعزز هذه الشراكة دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تطوير مشاريع نوعية تتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الجهات ذات العلاقة.

يأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن فعاليات مركاز البلد الأمين، الذي أصبح منصة تجمع القطاعات الحكومية والخاصة لتعزيز الشراكات ودفع عجلة التنمية في العاصمة المقدسة، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030.