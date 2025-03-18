جروهي تقدم ابتكارات مستدامة جديدة في ISH 2025 وتعزز الوعي بقضايا شح المياه في الشرق الأوسط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار دورها البارز في تعزيز الابتكار والاستدامة وتصميم الفخامة في السعودية والشرق الأوسط والعالم، تستعد جروهي، لتقديم حلولاً متطورة تتماشى مع حجم الطلب المتزايد في المنطقة على ابتكارات ترشيد استخدام المياه دون المساس بمعايير الجودة والفخامة، خلال نسخة هذا العام من معرض فرانكفورت ISH 2025 من خلال تقديم منتجاتها المميزة والمبتكرة (Rainshower Aqua Pure) و(Cubeo) المصممة بانسيابية فائقة.

الشرق الأوسط في طليعة الوعي بشح المياه

وكشف تقرير (GROHE Water Insights 2025) الذي شمل أكثر من 20,000 مستهلك عالميًا، أن منطقة الشرق الأوسط (الإمارات، السعودية، المغرب) تتصدر الوعي بقضية شح المياه واعتماد الحلول الموفرة. وأفاد 72% من المشاركين بأن ندرة المياه تشكل تحديًا ملحًا، بينما يعتبر 80% كفاءة استهلاك المياه أولوية في منازلهم. وقام 60% من المشاركين بتركيب تجهيزات موفرة للمياه، وهي نسبة أعلى من أوروبا وأمريكا الشمالية. في الإمارات، يرى 68% من المستهلكين أهمية كفاءة المياه اليومية، بينما يخطط 51% لتركيب أجهزة موفرة قريبًا. ورغم الوعي المتزايد، تظل تحديات مثل ارتفاع التكلفة ونقص المعلومات تعيق تبني الحلول الموفرة. وتعتبر الحلول التي تحقق التوازن بين التوفير والرفاهية أساسية لضمان الاستدامة في المنطقة.

إعادة تعريف الرفاهية

تقدم العلامة التجارية الرائدة أحدث ابتكاراتها في عالم الحمامات الفاخرة، وهو دش (Rainshower Aqua Pure)، الذي يلبي الطلب المتزايد على حلول تجمع بين الرفاهية والاستدامة. يتميز النظام المتطور بفلتر Aqua-Pure الذي يزيل الكلور والروائح، مما يوفر مياهًا أنقى وأكثر لطفًا على البشرة والشعر. كما يتيح النظام ثلاثة أنماط للرش: الغزير، الرذاذ، والنشط. متوفر بألوان متنوعة ضمن مجموعة GROHE Colors Collection، ما يجعله الخيار المثالي للفنادق الفاخرة والمنازل الراقية في المنطقة.

التناغم المثالي مع الحمامات العصرية

كما توفر العلامة صنابير Cubeo التي تتميز بتصميم عصري يجمع بين البساطة والجمال، مما يجعلها الخيار المثالي للمنازل الباحثة عن تناغم سهل التنسيق. يتكامل هذا التصميم بسلاسة مع نظام الاستحمام GROHE Tempesta وخط Euro Ceramic. بفضل تقنية (GROHE SilkMove)، يتمتع المستخدمون بتحكم دقيق وسلس في التشغيل على المدى الطويل. وعند دمجها مع تجهيزات Tempesta التي تحتوي على تقنية EcoJoy، يمكن تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 50%.

حلول ذكية للمياه من أجل مستقبل مستدام

وتواصل أيضاً تطوير حلول مبتكرة تجمع بين الفخامة والاستدامة، مثل نظام الاستحمام (GROHE Rapido Heat Recovery) الذي يعيد تدوير المياه ويقلل استهلاك الطاقة بنسبة 48%. تركز جروهي على تعزيز الاستخدام المسؤول للمياه دون التأثير على راحة المستهلكين. وفي معرض ISH 2025، ستستعرض أحدث ابتكاراتها التي تدمج التكنولوجيا والتصميم لتحقيق تجارب مياه مستدامة، مؤكدةً على رؤيتها في تقديم "بهجة المياه النقية".

وفي هذا السياق، صرح ستيفان شميد، المدير التنفيذي لليكسل في منطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا، عن مشاركة جروهي في معرض ISH 2025 قائلاً: "في منطقة تتصدر الجهود العالمية للحفاظ على المياه، نرى فرصة كبيرة لإحداث تغيير إيجابي. من خلال أحدث ابتكاراتنا، نقدم منتجات ذكية ومستدامة تعزز جودة الحياة اليومية، وتمكن المستهلكين من اتخاذ خيارات بيئية واعية بسهولة، دون التنازل عن الراحة أو الأداء أو التصميم."