السعودية | توفير وجبات صحية لضيوف الرحمن بساحات المسجد الحرام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنواعًا متعددة من وجبات إفطار صائم في ساحات المسجد الحرام مقدمة لضيوف الرحمن ومنها الوجبات منخفضة السعرات مخصصة لعموم القاصدين, وتمثل 20% من وجبات الأفراد و30% من وجبات الجهات الخيرية والأوقاف وتحتوي على الأصناف الأساسية مع مراعاة انخفاض السعرات الحرارية, بالإضافة إلى الوجبات الصحية والمخصصة لذوي الإعاقة، وأصحاب الأمراض المزمنة، والحالات الخاصة.

وبينت الهيئة أنها وُزعت في توسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة ومعدة بإشراف فريق طبي من جمعية شفاء لضمان ملاءمتها للفئات المستهدفة.

وتأتي هذه الخدمة للعناية بضيوف الرحمن ومراعاة حالاتهم الصحية من خلال تقديم وجبات مجانية عالية الجودة حتى ينعم قاصدو المسجد الحرام بأجواء الراحة والطمأنينة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط