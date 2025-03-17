شكرا لقرائتكم خبر عن محمية الملك سلمان تسجل حالة ولادة الوعل النوبي خلال شهر مارس والان نبدء بالتفاصيل

تكاثر الحيوانات في المحمية

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أكبر المحميات البرية الطبيعية

الدمام - شريف احمد - رصد الفريق الميداني بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية حالة ولادة الوعل النوبي خلال شهر مارس الحالي. وأوضحت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أنه خلال الفترة الماضية، جرى إعادة توطين أكثر من 81 كائنًا من الوعل الجبلي في مختلف مناطق المحمية، وذلك امتدادًا لحرصها على حماية الحياة الفطرية وتوفير بيئة خصبة لنموها وتكاثرها.وأشارت الهيئة إلى أن تكاثر الحيوانات في المحمية يأتي انعكاسًا لجودة الموائل الطبيعية وملاءمتها للحياة الفطرية، وحرصها الدائم على الحفاظ والاهتمام الكبير بالحيوانات الأكثر تهديدًا بالانقراض.إذ سجلت المحمية أكثر من 120 حالة ولادة من الثديات (المها، غزال الريم، الوعل، الغزال العربي) الموجودة في المناطق التابعة لها.ويؤكد ذلك مدى اهتمام الهيئة في الحياة الفطرية الذي يتمثل في إطلاق الأنواع المختلفة من الكائنات المهددة بالانقراض وتوفير بيئة ملائمة لكل نوع.إضافة إلى متابعتها بشكل دوري ودقيق من الفريق الميدانية لحمايتها وضمان سلامته.وتعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكبر المحميات البرية الطبيعية في الشرق الأوسط بمساحة تبلغ 130,700 كيلومتر مربع، وتتقاطع مع 4 مناطق إدارية وهي الجوف وحائل والحدود الشمالية وتبوك.وتتنوع فيها الموائل الطبيعة والتضاريس والتشكيلات الجغرافية الفريدة من نوعها.