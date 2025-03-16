السعودية | أمانة العاصمة المقدسة تطلق مبادرة بسطة خير السعودية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة اليوم, مبادرة “بسطة خير السعودية”, بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود, بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا وتمكينها، مع التركيز على تطوير وتنظيم الباعة الجائلين في مختلف أرجاء العاصمة المقدسة في إطار سعيها المتواصل لتعزيز التنمية المستدامة.

وتمثل المبادرة خطوة نوعية نحو تحسين بيئة عمل الباعة الجائلين وتوفر لهم مواقع مخصصة في الأماكن العامة، مجهزة بالبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك إمدادات الكهرباء والمياه، مما يضمن لهم بيئة عمل آمنة ومستدامة, وتسعى المبادرة إلى تعزيز الهوية التجارية لهذه الفئة من خلال منحهم هوية تجارية تسهم في تنظيم نشاطهم المهني وإتاحة الفرص لهم للنمو والازدهار.

وتستمر المبادرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مستهدفةً إيجاد فرص اقتصادية جديدة تدعم الأسر المنتجة ورواد الأعمال الصغار، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتشجيع ثقافة العمل الحر.

وتحرص الأمانة من خلال هذه المبادرة على تمكين الباعة الجائلين من تحقيق الاستقلال المالي، مع ضمان الالتزام بالمعايير الصحية والتنظيمية التي تواكب تطلعات التنمية الحضرية الحديثة.

وأكدت الأمانة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات؛ بهدف تحقيق التكافل الاجتماعي وتمكين الأفراد من تحسين مستوى معيشتهم عبر توفير بيئة عمل ملائمة، ودعمهم بالموارد والإمكانات التي تساعدهم على تطوير أعمالهم التجارية الصغيرة وتشجيع جميع الفئات المستهدفة على الاستفادة من هذه الفرصة، التي تجسد حرصها على تطوير بيئة حضرية متكاملة ومستدامة، تتماشى مع مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، وتسهم في تمكين الطموحين من تحقيق استقرار اقتصادي ومستقبل واعد.

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