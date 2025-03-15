شكرا لمتابعة خبر عن القازنلي: الأمطار مستمرة على العديد من مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع محلل الطقس في مركز الأرصاد عادل القازنلي استمرار الأمطار على العديد من مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل.

وقال القازنلي:”تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية جديدة وبدأت هذه الحالة في الشمال الغربي بتبوك يوم أمس “٠

وأضاف” اليوم الحالة مستمرة على منطقة حائل والجوف ومنطقة الحدود الشمالية في حفر الباطن ، وغدا تكون على منطقة القصيم والرياض والأجزاء الجنوبيةلمنطفة الرياض وتستمر حتى الاثنين المقبل”٩