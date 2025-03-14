52 خزانا تنقل وتوزع المياه المجددة

سيطرت المنطقة الشرقية على الخزانات المستخدمة في عملية النقل والتوزيع للمياه المجددة للعام الماضي بـ65%، واستحوذت الخبر على النصيب الأكبر من سعة الخزانات بـ150 ألف م³، في وقت تصدرت القطيف أكثر المواقع خزانات مستخدمة في نقل وتوزيع المياه المجددة بـ31%.

سعة الخزانات

كشف تقرير المؤسسة العامة للري للعام الماضي، الخزانات المستخدمة في عملية النقل والتوزيع للمياه المجددة، من حيث الموقع، وسعة الخزانات، حيث بلغت إجمالي الخزانات المستخدمة 52 خزانات، وبلغت سعة الخزانات 633.877 ألف م³، وتصدرت المنطقة الشرقية عدد الخزانات، حيث بلغ إجمالي الخزانات 34 خزانًا، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 13 خزانًا بـ25%، والجوف ثالثًا، بإجمالي 5 خزانات بـ10%.

15 موقعا

تمثلت مواقع الخزانات المستخدمة، في عملية نقل وتوزيع المياه المجددة في 15 موقعًا، وتصدرت القطيف الخزانات المستخدمة بإجمالي 16 خزانًا بـ31%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 9 خزانات بـ17%، والجوف ثالثًا، بإجمالي 5 خزانات بـ10%، والأفلاج بالرياض رابعًا، بإجمالي 4 خزانات بـ8%، والعمران بالمنطقة الشرقية خامسًا، بإجمالي 4 خزانات بـ6%، وحصدت مواقع العيون، والبحيرية، والجيرن، وبقيق في الشرقية أقل المواقع خزانات مستخدمة، بخزان وحيد لكل منهم، وحلت مواقع جليجلة، والشقيق، والخبر بالشرقية ثانيًا بخزانين اثنين لكل منهم، والعمران والمبرز ثالثًا، بإجمالي 3 خزانات لكل منهم.

وبلغت سعة الخزانات المستخدمة في نقل وتوزيع المياه المجددة 633.877 ألف م³، وتصدرت الخبر سعة الخزانات المستخدمة بـ150 ألف م³، وحلت الهفوف ثانيًا، بإجمالي 110.119 ألف م³، والرياض ثالثًا، بإجمالي 95.486 ألف م³، والقطيف رابعًا، بإجمالي 52 ألف م³، والجوف خامسًا، بإجمالي 50 ألف م³.

أكثر المواقع خزانات مستخدمة

القطيف: 31%

الرياض: 17%

الجوف: 10%

الأفلاج: 8%

العمران: 6%

الأكثر سعة

الخبر: 150 ألف م³

الهفوف: 110 ألف م³

الرياض: 95 ألف م³

القطيف: 52 ألف م³

الجوف: 50 ألف م³