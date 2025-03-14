سعة الخزانات
كشف تقرير المؤسسة العامة للري للعام الماضي، الخزانات المستخدمة في عملية النقل والتوزيع للمياه المجددة، من حيث الموقع، وسعة الخزانات، حيث بلغت إجمالي الخزانات المستخدمة 52 خزانات، وبلغت سعة الخزانات 633.877 ألف م³، وتصدرت المنطقة الشرقية عدد الخزانات، حيث بلغ إجمالي الخزانات 34 خزانًا، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 13 خزانًا بـ25%، والجوف ثالثًا، بإجمالي 5 خزانات بـ10%.
15 موقعا
تمثلت مواقع الخزانات المستخدمة، في عملية نقل وتوزيع المياه المجددة في 15 موقعًا، وتصدرت القطيف الخزانات المستخدمة بإجمالي 16 خزانًا بـ31%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 9 خزانات بـ17%، والجوف ثالثًا، بإجمالي 5 خزانات بـ10%، والأفلاج بالرياض رابعًا، بإجمالي 4 خزانات بـ8%، والعمران بالمنطقة الشرقية خامسًا، بإجمالي 4 خزانات بـ6%، وحصدت مواقع العيون، والبحيرية، والجيرن، وبقيق في الشرقية أقل المواقع خزانات مستخدمة، بخزان وحيد لكل منهم، وحلت مواقع جليجلة، والشقيق، والخبر بالشرقية ثانيًا بخزانين اثنين لكل منهم، والعمران والمبرز ثالثًا، بإجمالي 3 خزانات لكل منهم.
وبلغت سعة الخزانات المستخدمة في نقل وتوزيع المياه المجددة 633.877 ألف م³، وتصدرت الخبر سعة الخزانات المستخدمة بـ150 ألف م³، وحلت الهفوف ثانيًا، بإجمالي 110.119 ألف م³، والرياض ثالثًا، بإجمالي 95.486 ألف م³، والقطيف رابعًا، بإجمالي 52 ألف م³، والجوف خامسًا، بإجمالي 50 ألف م³.
أكثر المواقع خزانات مستخدمة
القطيف: 31%
الرياض: 17%
الجوف: 10%
الأفلاج: 8%
العمران: 6%
الأكثر سعة
الخبر: 150 ألف م³
الهفوف: 110 ألف م³
الرياض: 95 ألف م³
القطيف: 52 ألف م³
الجوف: 50 ألف م³
كانت هذه تفاصيل خبر 52 خزانا تنقل وتوزع المياه المجددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.