وأوضح الفريق أن المريض لم يستجب للعلاجات الأولية، مما استدعى وضعه على جهاز التنفس الصناعي واستدعاء فريق ECMO، الذي أسهم بتدخله السريع في استقرار حالته ونقله للمستشفى، وبعد تحسن حالته تم فصله عن جهاز التنفس الصناعي وإزالة دعم ECMO خلال يومين، ليغادر العناية الحرجة بصحة جيدة.
يُذكر أن تقنية ECMO تُعد من الخدمات الطبية النوعية التي تم تدشينها مؤخرًا ضمن جهود تطوير الرعاية الصحية المتقدمة في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر نجاح أول حالة علاج بتقنية الـ "اكمو" في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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