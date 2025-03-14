نجاح أول حالة علاج بتقنية الـ "اكمو" في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

تمكن فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بتجمّع جازان الصحي، من علاج أول حالة باستخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم "ECMO"، وذلك لإنقاذ مريض عانى من أزمة ربو حادة وفشل تنفسي شديد.

وأوضح الفريق أن المريض لم يستجب للعلاجات الأولية، مما استدعى وضعه على جهاز التنفس الصناعي واستدعاء فريق ECMO، الذي أسهم بتدخله السريع في استقرار حالته ونقله للمستشفى، وبعد تحسن حالته تم فصله عن جهاز التنفس الصناعي وإزالة دعم ECMO خلال يومين، ليغادر العناية الحرجة بصحة جيدة.

يُذكر أن تقنية ECMO تُعد من الخدمات الطبية النوعية التي تم تدشينها مؤخرًا ضمن جهود تطوير الرعاية الصحية المتقدمة في المنطقة.