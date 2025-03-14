الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت بندر بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نورة بنت بندر بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ـ اليوم الخميس الموافق 13 / 9 / 1446هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.



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