شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ولاد الشمس الحلقة الأخيرة.. عبيد ينهار لوفاة مفتاح وأمينة تطلب الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة الأخيرة بطولة أحمد مالك وطه دسوقى، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، بانهيار "عبيد" مينا أبو الدهب من البكاء، بعد شعوره أنه السبب فى وفاة "مفتاح" طه دسوقى، وأخبر أمينة بأنه كره "بابا ماجد" محمود حميدة، وتحدث معها عن مغادرتهما للدار، ولكن أمينة طلبت منه الطلاق.

وشهدت الحلقة تعرض "مفتاح" طه دسوقى بطعن بالسكين من رجال "ماجد" محمود حميدة، بعدما فدى حياة "ولعة" أثناء سرقة رجال "ماجد" للملف الذى يدينه.

وحاول "ولعة" أن ينقذه ولكن كان القدر أقوى ليفارق "مفتاح" الحياة، وإنهار "ولعة" من البكاء وقام بدفنه وتذكر اللحظات التى جمعته به منذ الطفولة حتى أخر يوم.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8.30 مساء وتعاد الحلقة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا، وعلى قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحًا وتعاد الساعة 10.30 صباحًا، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9.45 مساء وتعاد الساعة 2.45 صباحًا والساعة 12.15 مساء، بالاضافة إلى عرضها بالتزامن على watch it.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانونى للخروج منها، وهما شخصين مختلفين فى الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان فى صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان فى السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقى، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادى عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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