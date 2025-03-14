شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 14.. فارس يؤكد لـ ليل عدم وجود أى علاقه مع أختها فرح والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، بمشادة بين ليل (ياسمين عبد العزيز) وإجلال (أنوشكا) التى اتهمتها بالتلصص على أبنائها، ويتدخل فارس للدفاع عن ليل، لتخبره والدته بأنه الصيدة الجديدة التى تريد ليل اصطيادها من خلال ادخال أختها فرح الشركة، لتفاجئ إجلال الجميع بالكشف عن علاقة فرح بفارس أثناء تواجدهما فى ألمانيا.

يؤكد فارس أن ما تقوله والدته ليس حقيقى فهو لم يخن زوجته إطلاقًا، وأن فرح بالنسبة له مثل اخته، وستظل كذلك ويؤكد بأنه لن يسمح لأحد أن يتحدث عنها بسوء، وينهى فارس الأمر ويغادر الجميع، ليتحدث بعدها مع ليل يتحدث فارس مع ليل وينكر ما قالته والدته اجلال عن علاقته مع أختها فرح وتقتنع ليل بكلام فارس

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 13

وشهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، اقامة رقية العسكرى (نيكول سابا) عشاء من أجل حازم (محمود ياسين جونيور) وخطيبته إنجى، ويتجتمع جميع أفراج العائلة فى الفيلا، وتظهر كاريمان التى تطلب التحدث مع كريم فهمى فى الخارج وتكشف له عن خططها العملية لأخذ رأيه فيها، وتلاحظ كاريمان أن فارس لا يبادلها نفس شعور الإعجاب من طريقة كلامه، ولكنه فى النهاية يجالمها ويدخلان الفيلا.

وتظهر ليل (ياسمين عبد العزيز) فى الحديقة وتأتى لها إجلال (أنوشكا) وتعنفها، حيث تتهمها أنها تقف للتنصت على أبنائها وأن كلها غيرة وحقد، وتخبر رقية كل المتواجدين فى الفيلا بأن هناك صوتا عاليا فى الخارج ليخرج الجميع ويجدوا مشادة كلامية مع ليل، ليتدخل فارس ويدافع عن ليل، فيما تفاجئ إجلال الجميع بأن ليل دفعت أختها للعمل فى الشركة مع فارس وتفجر المفاجأة بأن فرح كانت على علاقة بفارس أثناء تواجدهما فى ألمانيا.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يوميًا طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحًا و9:30 صباحًا بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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